Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года. В Минпромторге также ранее сообщали, что, по разным оценкам, в настоящее время объем нелегального пивного рынка в России может составлять 5-12% в зависимости от региона.

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