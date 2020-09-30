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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво

Намерение российских властей ввести маркировку пива вызвало протест со стороны крупнейших пивоваренных компаний. Они сочли саму идею бессмысленной и пообещали неминуемый рост цен на свою продукцию.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Крупнейшие производители пива выступают против его маркировки

Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года. В Минпромторге также ранее сообщали, что, по разным оценкам, в настоящее время объем нелегального пивного рынка в России может составлять 5-12% в зависимости от региона.
ПРАЙМ00:00
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Мойка78

Пивовары направят сотни миллионов долларов на маркировку

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Expert.ru

В России может резко подорожать пиво

Expert.ru03:33
Lenta.ru

Россиянам пообещали бессмысленный рост цен на пиво

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Затраты на оборудование для маркировки российского пива могут превысить миллионы долларов

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Пивовары предупредили о тратах на сотни миллионов долларов из-за маркировки

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Подделывать пиво невыгодно

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Газета.Ruвчера в 12:23
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В ГБР Украины опровергли отказ двигателя потерпевшего крушение Ан-26

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