Общество

BFM.ruBFM.ruРоссиянам пообещали «малиновое» лето

По словам синоптика, погода будет в зоне максимального климатического комфорта, а само лето этого года станет самым идеальным для здоровья. Тишковец добавил, что аномально теплая погода ожидается и весной.
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с чего всё началось

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз в беседе с "Газетой.Ru" сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Сценарист «Чернобыля» и Нил Дракманн выпустят сериал по The Last of Us

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Назван комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России

«За последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заемщика, нужного для обслуживания ипотеки, несколько снизился», — приводит сайт текст сообщения НБКИ.
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

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Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.
Коммерсантъ 02:26
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Мейвезер ответил на вызов Хабиба

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Камера Xiaomi Mi 10 Pro получила новые опции

Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал способности смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
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Асад назвал условие восстановления отношений Сирии и Турции

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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля.
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Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону подошел к концу женский спринт.
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Армия и оружие

Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
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Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Газета.Ru 11:50
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Шпагат «пластилиновой» Ляйсан Утяшевой привел в восторг ее подписчиков

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«Барыс» победил «Металлург» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

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