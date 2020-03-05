В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз в беседе с "Газетой.Ru" сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

По словам синоптика, погода будет в зоне максимального климатического комфорта, а само лето этого года станет самым идеальным для здоровья. Тишковец добавил, что аномально теплая погода ожидается и весной.

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