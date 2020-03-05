Общество
BFM.ruРоссиянам пообещали «малиновое» лето
По словам синоптика, погода будет в зоне максимального климатического комфорта, а само лето этого года станет самым идеальным для здоровья. Тишковец добавил, что аномально теплая погода ожидается и весной.
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с чего всё началось
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз в беседе с "Газетой.Ru" сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Газета.Ru03:51
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Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Хоккей
СКА разгромил «Витязь» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина
В четверг, 5 марта, петербургский СКА разгромил «Витязь» из Подольска в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Общество
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone для замены
В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 260
По меньшей мере 261 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании с начала распространения инфекции в стране.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты российской компании Positive Technologies нашли уязвимость в процессорах Intel.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
Политика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Общество
Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков
Ученые обследовали зараженных коронавирусом в Ухане и пришли к выводу, что из 140 пациентов только двое курили — это 1,4% от числа всех обследуемых.
Футбол
Тедеско дал оценку эпизоду с Гончаренко после матча «Спартак» – ЦСКА
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
Здоровье
Пациентов с подозрением на коронавирус повезут в Введенскую больницу
Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
Гаджеты
TCL представила первый в мире смартфон с выдвижным дисплеем
Компания TCL представила новый концепт смартфона. Его главной особенностью стал выдвижной дисплей.
Шоу-бизнес
Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто
Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Гаджеты
Sony продемонстрировала новые модели телевизоров в Москве
Компания Sony показала в Москве модельный ряд телевизоров 2020 года, который впервые был представлен на выставке CES 2020.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии
Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате мира
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотые медали на юниорском чемпионате мира в Таллине.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.