Общество
Газета.RuМатвиенко: Парад Победы состоится в этом году
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". По ее словам, решение о том, пройдет ли Парад Победы 9 мая или позже, будет принято руководством России в ближайшие дни.
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Здоровье
В Оренбуржье за сутки еще 23 человека заболели коронавирусом
За последние сутки в регионе COVID-19 заразились еще 23 человека, из них десять человек были госпитализированы по клиническим показаниям.
Orenonline.ru 05:41
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Наука
Названы сроки передачи коронавируса
Ученые назвали сроки передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку.
9111.ru 04:49
Здоровье
Коронавирус в Краснодарском крае: выявлен 21 новый случай заболевания
В общей сложности в Краснодарском крае на 16 апреля с подозрением на заболевание коронавирусом обратилось 1130 человек, из них 185 детей.
Туапсинские вести 04:22
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке 13 апреля заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается.
Чита.Ру 13 апреля в 19:59
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Общество
Уличный художник Бэнкси создал работу, не нарушая самоизоляции
Английский уличный художник Бэнкси показал очередную работу. На этот раз она создана во время самоизоляции и опубликована в Instagram.
Newsrussia.media 00:52
Политика
Песков прокомментировал высказывания Кадырова по «Новой газете»
В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:01
Общество
Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»
Ридус вчера в 14:52
Политика
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
РБК 05:26
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
В Китае начали тестировать так называемый цифровой юань
Предполагается, что цифровой юань будет интегрирован с популярной платёжной системой WeChat Pay - известно, что связанный с нею WeBank участвует в испытаниях национальной цифровой валюты.В новой фазе тестирования разработки участвуют четыре государственных банка, а также ряд крупных компаний, включая Huawei и телекоммуникационных гигантов China Telecom, China Mobile и China Unicom.
ИКС 03:26
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
Кино
Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Культуромания 03:20
Экономика
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России.
Открытый Нижний вчера в 11:04
Футбол
Шалимов — о конфликте Уткина и Соловьёва: почему это именно сейчас интересно?!
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов отреагировал на конфликт известного блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Чемпионат 06:07
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 14 апреля в 06:10
Здоровье
Рошаль заявил, что Россия подходит к пику по коронавирусу
Сопредседатель центрального штаба ОНФ, врач Леонид Рошаль предположил, что Россия подходит к пику по коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 06:32
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Наука
Самоизоляцию в США могут продлить до 2022 года
Учёные Школы общественного здравоохранения Гарварда заявили, что домашний карантин и закрытие школ в США придётся продлить до 2022 года.
ForPost 02:45
Экономика
Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим
Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
Ведомости 05:58
Политика
Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
Гаджеты
Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах
Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi.
OAnews 07:12
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52