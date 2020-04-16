Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". По ее словам, решение о том, пройдет ли Парад Победы 9 мая или позже, будет принято руководством России в ближайшие дни.

Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году

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