Общество

Газета.RuГазета.RuМатвиенко: Парад Победы состоится в этом году

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА "Новости". По ее словам, решение о том, пройдет ли Парад Победы 9 мая или позже, будет принято руководством России в ближайшие дни.
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Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году

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Валентина Матвиенко: решение о дате парада Победы будет в ближайшие дни

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Матвиенко: дату парада Победы назовут в ближайшие дни

Телеканал 360°06:34

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Матвиенко: Парад Победы обязательно состоится в этом году, но решение о дате не принято. Майским праздникам коронавирус пока не мешает

Фонтанка.Ру06:40
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Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке 13 апреля заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается.
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МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

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В Кремле ознакомились с высказываниями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты", считают их весьма эмоциональными, но на эмоциях сейчас все, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
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В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
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В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
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Вышел трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди

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Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России.
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Шалимов — о конфликте Уткина и Соловьёва: почему это именно сейчас интересно?!

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов отреагировал на конфликт известного блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Рошаль заявил, что Россия подходит к пику по коронавирусу

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, врач Леонид Рошаль предположил, что Россия подходит к пику по коронавирусной инфекции.
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Самоизоляцию в США могут продлить до 2022 года

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Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

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Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi.
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Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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