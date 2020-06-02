с чего всё началось

Глава ФНС пояснил, что «вертолетные» деньги все равно пришлось бы возвращать государству — тем или иным путем. По словам Егорова, те страны, которые в начале пандемии раздавали средства гражданам, теперь планируют повышение налогов, чтобы возместить выделенные средства.

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 313

Экономика В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране. 1

Гаджеты Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев. 63

Общество В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф. 31

Общество Почасовая минималка в России Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц. 5

Общество В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев. 298

Шоу-бизнес Глюкоза выложила фото после бани Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец. 8

Общество Роспотребнадзор предупредил о мошенничествах во время эпидемии В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей. 36

Общество В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. 8

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 181

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июня Общее число жертв эпидемии в столице превысило 2,6 тыс. На пике эпидемии коронавируса в московских больницах находились около 20 тыс. пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 23

Футбол Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

Культура Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым. 1

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 239