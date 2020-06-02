Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам пообещали не повышать налоги
Глава ФНС пояснил, что «вертолетные» деньги все равно пришлось бы возвращать государству — тем или иным путем. По словам Егорова, те страны, которые в начале пандемии раздавали средства гражданам, теперь планируют повышение налогов, чтобы возместить выделенные средства.
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с чего всё началось
И что бы мы делали через месяц, через два, три, пять? — пояснил позицию государства руководитель налоговой службы в эфире программы «Познер» на Перовом канале.News.ruвчера в 22:39
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Глава ФНС объяснил преимущества отказа России от раздачи «вертолетных» денег
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Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час
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В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.
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Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
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Какие выплаты начнут получать россияне с 1 июня
С 1 июня нынешнего года россиянам начнут выплачивать три вида материальной помощи.
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Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
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В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса
В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Омской области коронавирусом заболели 49 человек, а выздоровел 61
По итогам суток в Омской области число выздоровевших от COVID-19 превзошло число зараженных на 12 человек.
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Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
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Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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Вирусологи объяснили задержку РФ на плато по коронавирусу
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Газета.Ru вчера в 23:59