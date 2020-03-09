Общество
Lenta.ruРоссиянам пообещали «нормальное лето»
Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Все долгосрочные расчеты показывают, что температура предстоящим летом в России на европейской территории будет очень комфортной, рассказал "Российской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Российская газета01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Энергетика
Мировые цены на нефть упали почти на треть
Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.
Политика
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17
Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
Происшествия
Покушение совершено на премьер-министра Судана
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Экономика
Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей
Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей, передает агентство РИА Новости. Евро торгуется в районе 84 рублей.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Происшествия
В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Культура
Лариса Голубкина отмечает юбилей
Шутит, что «юбилей будет, когда исполнится 100 лет», но с удовольствием отмечает 106-й выход на сцену в образе Ма-Муре в одноименном спектакле на сцене Театра Российской Армии.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Единоборства
Паулу Коста считает, что Адесанье лучше было заниматься танцами
Бразильский боец Паулу Коста высказал свое негативное отношение к чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов, скорее всего, пропустит этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Происшествия
В Тверской области в реке нашли тело пропавшей девочки
Тело девочки, пропавшей 8 марта в Тверской области, нашли в местной речке, сообщает СК РФ на своей странице в WhatsApp.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Экономика
Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть
Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.