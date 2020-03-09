Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам пообещали «нормальное лето»

Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
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с чего всё началось

В «Фобосе» назвали температурный коридор лета 2020 года

Все долгосрочные расчеты показывают, что температура предстоящим летом в России на европейской территории будет очень комфортной, рассказал "Российской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Российская газета01:00

Подробнее о событии

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Газета.Ru05:15

Синоптики назвали температурный коридор лета 2020 года

РЕН ТВ01:46

Могут быть и ураганы: Синоптики рассказали о предстоящем лете

Царьград03:34

Синоптики рассказали, какое лето ждёт россиян

Life.ru02:28

Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета

Известия02:09

Россиянам пообещали «нормальное лето»

Lenta.ru04:22

В «Фобосе» назвали температурный коридор лета 2020 года

Российская газета01:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Энергетика

Мировые цены на нефть упали почти на треть

Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.
ИА Новороссия 04:18
Политика

В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17

Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
ТАСС 05:01
Происшествия

Покушение совершено на премьер-министра Судана

Газета.Ru 04:51
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Общество

Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса

Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
ТАСС 03:46
Экономика

Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей

Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей, передает агентство РИА Новости. Евро торгуется в районе 84 рублей.
Эхо Москвы вчера в 23:45
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Происшествия

В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке

Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:20
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые после операции показала грудь в купальнике

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою грудь после операции по удалению лопнувших силиконовых имплантов.
Экспресс газета вчера в 13:16
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru вчера в 09:11
Культура

Лариса Голубкина отмечает юбилей

Шутит, что «юбилей будет, когда исполнится 100 лет», но с удовольствием отмечает 106-й выход на сцену в образе Ма-Муре в одноименном спектакле на сцене Театра Российской Армии.
Театрал 05:00
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Единоборства

Паулу Коста считает, что Адесанье лучше было заниматься танцами

Бразильский боец Паулу Коста высказал свое негативное отношение к чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
Спорт-Экспресс 01:43
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском вчера в 05:59
Общество

В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Salt Mag 07 марта в 11:28
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов, скорее всего, пропустит этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Вести.Ru 05:10
Политика

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 07 марта в 11:17
Происшествия

В Тверской области в реке нашли тело пропавшей девочки

Тело девочки, пропавшей 8 марта в Тверской области, нашли в местной речке, сообщает СК РФ на своей странице в WhatsApp.
РИА Новости 05:35
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика

Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 06:49
Экономика

Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
REGNUM 04:10
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
ПРАЙМ 02:22
Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Деловое.ТВ 02:49
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Футбол

Роналдиньо оставили под стражей

Lenta.ru 07 марта в 18:20
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06 марта в 18:24
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