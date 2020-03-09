Все долгосрочные расчеты показывают, что температура предстоящим летом в России на европейской территории будет очень комфортной, рассказал "Российской газете" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.

Энергетика Мировые цены на нефть упали почти на треть Напомним, 4 декабря 2018 года сообщалось что цены на нефть за день упали более чем на 5%. 18 декабря цена на нефть марки Brent опустилась до минимума с октября 2017 года.

Общество Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.

Происшествия В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Культура Лариса Голубкина отмечает юбилей Шутит, что «юбилей будет, когда исполнится 100 лет», но с удовольствием отмечает 106-й выход на сцену в образе Ма-Муре в одноименном спектакле на сцене Театра Российской Армии.

Общество В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.

Общество В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Политика Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

Политика Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.