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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти на 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТК Звезда

В России могут вырасти цены на мобильную связь

ТК Звезда20:02
Агентство Москва

Обзор московских событий в СМИ за 13 сентября

Агентство Москва23:23
ИА Красная Весна

Эксперты спрогнозировали осенью рост цен на мобильную связь в России

ИА Красная Весна20:32
Российская газета

Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7%

Российская газета02:44
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01

Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19

Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом, отметив, что ситуацию нельзя оценивать лишь исходя из данных о количестве заражений, а случаи бессимптомного течения COVID-19 не обязательно плохи.
РИА Новости04:06

«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

Орландо, США, 13 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM02:02

Тактические учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 25 сентября

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестском в Республике Беларусь пройдёт плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», которое ежегодно проводится с 2015 года», — приводит сообщение департамента информации и массовых коммуникаций ведомства Интерфакс.
RT на русском04:16
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Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUM11 сентября в 05:50
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Техническая документация прояснила компоновку Ryzen 4000: два CCD, один ССX в CCD, 32 Мбайт L3 в CCX

Восьмиядерные процессоры серии Ryzen 4000, которые теперь будут иметь в своём составе один CCD-чиплет, получат 32-Мбайт L3-кеш, а 16-ядерные CPU с двумя CCD-чиплетами будут располагать 64-Мбайт L3-кешем, составленным из двух сегментов.
3DNews18:30

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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