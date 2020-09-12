Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти на 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
Российская газета

Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7%

Российская газета02:44
ИА Красная Весна

Эксперты спрогнозировали осенью рост цен на мобильную связь в России

ИА Красная Весна20:32
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01
Чита.Ру

Мобильная связь может подорожать ещё на 5-7% - СМИ

Чита.Ру19:53
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
ТК Звезда

В России могут вырасти цены на мобильную связь

ТК Звезда20:02

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
РИА Новостивчера в 20:40
937

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
28

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
3

Кости укрепляются с помощью тепла и хорошей микробиоты

С помощью эпидемиологического анализа, лабораторных экспериментов и новейших инструментов метагеномики и метаболомики исследовательская группа из Женевского университета в Швейцарии обнаружила, что воздействие более высоких температур окружающей среды (34°C) увеличивает прочность костей, предотвращая при этом потерю плотности костей, характерную для остеопороза.
Научная Россия11 сентября в 11:04

Брокколи сокращает риск развития диабета, болезней сердца и онкологии

Как продемонстрировали результаты научных работ, достаточно бюджетным суперпродуктом, который может защищать организм от развития диабета, заболеваний сердца и онкологии являются крестоцветные овощи, а именно брокколи.
UfaTime.ruвчера в 04:35
18