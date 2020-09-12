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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти на 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
Чита.Ру

Мобильная связь может подорожать ещё на 5-7% - СМИ

Чита.Ру19:53
ИА Красная Весна

Эксперты спрогнозировали осенью рост цен на мобильную связь в России

ИА Красная Весна20:32
ТК Звезда

В России могут вырасти цены на мобильную связь

ТК Звезда20:02
Российская газета

Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7%

Российская газета02:44
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01

Врачи определили ягоду, способную выводить токсины и снижать сахар

Проведённые исследования показали, что если употреблять эту «медикаментозную» ягоду в большом количестве, то есть шанс существенно снизить количество инсулина в организме, который в свою очередь регулирует уровень сахара в крови.
Врачи определили ягоду, способную выводить токсины и снижать сахар
Лезги газет17:22
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова посетила больницы восточного Оренбуржья

С главными врачами лечебных учреждений обсудили вопрос модернизации инфекционной службы и организации помощи пациентам пульмонологического профиля восточного Оренбуржья.
ОренИнформ02:01
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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