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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти не 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
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Чита.Ру

Мобильная связь может подорожать ещё на 5-7% - СМИ

Чита.Ру19:53
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Online47.ru

До конца года цены на связь могут вырасти еще на 5-7%

Online47.ru19:15
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01

Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.
Topdaynews.ru11 сентября в 01:28
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета

Одномоторный самолет Navion потерпел крушение на автомобильной парковке недалеко от аэропорта в Лос-Анджелесе, два человека погибли, сообщает телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на противопожарную службу.
РИА Новостивчера в 03:37
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки России Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", представляющего интересы родителей девочки.
РИА Новостивчера в 08:43
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Украина направила ноту Белоруссии из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников» — говорится в сообщении.
Rambler News Service11 сентября в 14:46
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Жительница спросила РПЦ о заброшенных храмах в Забайкалье

Участница публичных слушаний по вопросу передаче трёх земельных участков в религиозное пользование, задала вопрос о плохом состоянии некоторых религиозных объектов в Забайкалье, приведя в пример храм в селе Калинино.
ZAB.RUвчера в 05:30
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