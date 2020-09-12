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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти не 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Эксперты спрогнозировали осенью рост цен на мобильную связь в России

ИА Красная Весна20:32
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Чита.Ру

Мобильная связь может подорожать ещё на 5-7% - СМИ

Чита.Ру19:53
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
Online47.ru

До конца года цены на связь могут вырасти еще на 5-7%

Online47.ru19:15
ТК Звезда

В России могут вырасти цены на мобильную связь

ТК Звезда20:02
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor11 сентября в 03:56
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Великобритания обошла санкции США против России

Великобритания обошла антироссийские санкции США и решила вопрос с Москвой о попавшей под ограничения электронике для космического телескопа «Спектр-УФ», рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Lenta.ru22:35
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ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ru11 сентября в 03:46
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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