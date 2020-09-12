Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь
Смотрите также
Открытое горение в жилом доме в Краснодаре ликвидировали
Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы
Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open
Один человек погиб после обрушения перекрытия в жилом доме в Приморье
«Женский марш» завершился в центре Минска
Зюганов раскритиковал конкурс на новое использование мавзолея Ленина
Криминального авторитета Зятькова похоронят в Ишиме
На западе США из-за природных пожаров погибли 28 человек
МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением
Два человека погибли при крушении самолета в Щелкове
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Открытое горение в жилом доме в Краснодаре ликвидировали
«Женский марш» завершился в центре Минска
Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России
До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти не 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
С чего всё началось
Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%
До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии