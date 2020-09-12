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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти не 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
Online47.ru

До конца года цены на связь могут вырасти еще на 5-7%

Online47.ru19:15
Чита.Ру

Мобильная связь может подорожать ещё на 5-7% - СМИ

Чита.Ру19:53
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
ТК Звезда

В России могут вырасти цены на мобильную связь

ТК Звезда20:02
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01

ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм
Forbesвчера в 03:23
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В Японии предлагают вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Как сообщает ToDay News Ufa, многие убеждены, что реакция российских властей на отставку является особым давлением на будущего нового премьера Японии, если страна сохранит свое мнение относительно японского подхода: «сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор».
ToDay News Ufa11 сентября в 10:36
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии уведомило, что американские власти получили от Ливийской национальной армия (ЛНА) заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора в стране и возобновлении добычи нефти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru19:21

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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