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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти не 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Эксперты спрогнозировали осенью рост цен на мобильную связь в России

ИА Красная Весна20:32
ТК Звезда

В России могут вырасти цены на мобильную связь

ТК Звезда20:02
Чита.Ру

Мобильная связь может подорожать ещё на 5-7% - СМИ

Чита.Ру19:53
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
Online47.ru

До конца года цены на связь могут вырасти еще на 5-7%

Online47.ru19:15
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01

За сутки в Алтайском крае 61 человек заболел коронавирусом

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 83 пациента, зафиксировано четыре летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:19
1K

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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В Турции сообщили о возможном скором открытии новых месторождений

Заявление об открытии Турцией новых месторождений в Черном и Средиземном морях может быть сделано руководством страны в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез 13 сентября, сообщает агентство «Анадолу».
ИА Красная Весна21:35

Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ru11 сентября в 04:39
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com11 сентября в 04:23
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новостивчера в 19:08
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