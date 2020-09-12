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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти не 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известия17:01
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Эксперты спрогнозировали осенью рост цен на мобильную связь в России

ИА Красная Весна20:32
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ru17:38
Чита.Ру

Мобильная связь может подорожать ещё на 5-7% - СМИ

Чита.Ру19:53
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ru19:28
Online47.ru

До конца года цены на связь могут вырасти еще на 5-7%

Online47.ru19:15
ТК Звезда

В России могут вырасти цены на мобильную связь

ТК Звезда20:02
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известия17:01

Пашаев опроверг сообщения о гонораре в 11 млн рублей от Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев опроверг появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Аргументы и Факты02:15
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

В Роспотребнадзоре разъяснили порядок работы школ в условиях пандемии

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что работа учебных заведений будет продолжаться в особых условиях до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не стабилизируется.
РИА Новости02:00
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Заместитель руководителя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос о введении в России фиксированного гарантированного дохода россиян.
News-24.ru10 сентября в 02:21
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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