с чего всё началось

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов. Такое заявление сделал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, его слова приводит ТАСС. «Я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция», — объявил Дроздов.

Политика Россию обязали платить Украине за Крым Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.

Политика Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".

Общество России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.

Политика Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на встрече в Минске не смогли договориться об обмене удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

Общество Спецдекларацию в деле бизнесмена Израйлита потребовал арбитражный суд Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе средств за границу, власти хотели не только в уголовном деле, но и при его банкротстве.

Общество Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.

Происшествия Россиянин умер на операции из-за нехватки материалов На следующий день, 18 декабря, в медицинское учреждение доставили проводники, пациенту начали делать операцию, но во время нее он скончался.