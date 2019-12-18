Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам пообещали рост пенсий

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов. Такое заявление сделал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, его слова приводит ТАСС. «Я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция», — объявил Дроздов.
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24
".
Газета.Ruвчера в 14:53

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Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Газета.Ruвчера в 14:53

ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

ТАССвчера в 09:39

Россиянам пообещали рост пенсий

Lenta.ruвчера в 12:17

Посчитали-прослезились: рост пенсий в 2019 году составит около 3%

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Власти ожидают реальный рост пенсий в этом году на 3%

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Глава ПФР назвал средний размер пенсии в 2022 году

Rambler News Serviceвчера в 09:51

Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

URA.Ruвчера в 13:08
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Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

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Политика

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Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.
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Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
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Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru вчера в 20:30
Политика

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Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой пресс-конференцией Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
РБК вчера в 16:00
Политика

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Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на встрече в Минске не смогли договориться об обмене удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
РИА Новости вчера в 13:51
Происшествия

В Петербурге задержали депутата ЗакСа Ленобласти Елену Маханек

В Санкт-Петербурге задержали депутата Ленинградской области Елену Маханек.
Санкт-Петербургские ведомости 17 декабря в 08:58
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Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

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Волгоградская правда вчера в 09:21
Футбол

«Ювентус» победил «Сампдорию» в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" переиграл "Сампдорию" в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 15:13
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Регион online вчера в 13:02
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Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
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Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
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При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

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Экономика

А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов экс-банкира Беджамова

Инвестиционная кампания А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, расширила на Лондон свою кампанию по сбору информации об активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США

Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Соединенные Штаты не препятствовать в выдаче виз дипломатам из других стран, прибывающим на мероприятия ОНН.
РБК вчера в 18:46
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Происшествия

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В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Спецдекларацию в деле бизнесмена Израйлита потребовал арбитражный суд

Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе средств за границу, власти хотели не только в уголовном деле, но и при его банкротстве.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Шоу-бизнес

«Не понимает, не слышит»: Александр Серов о конфликте с дочерью

Александр Серов откровенно рассказал о сложных отношениях с дочерью. По словам артиста, понимания между ними нет.
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Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru вчера в 09:22
Происшествия

Россиянин умер на операции из-за нехватки материалов

На следующий день, 18 декабря, в медицинское учреждение доставили проводники, пациенту начали делать операцию, но во время нее он скончался.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Происшествия

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ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов

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В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
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Технологии

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В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Хоккей

Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
РЕН ТВ вчера в 07:08
Политика

«Нафтогаз» надеется вернуться к переговорам по газу в апреле

"Если контракт на транзит газа не будет подписан сейчас, то надеюсь, что в апреле - мае мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - заявил он.
Московский Комсомолец 17 декабря в 16:07
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