Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24
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Газета.Ruвчера в 14:53

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Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

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Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

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Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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Мультсериал «Симпсоны» отмечает 30-летие

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В Крыму оценили принятую в ООН резолюцию по правам человека

В основе принятой Генассамблеей ООН резолюции о правах человека в Крыму лежат выдумки «политических проходимцев», которые не знакомы с ситуацией в регионе, заявил 19 декабря журналистам сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
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