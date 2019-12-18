с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что индексация пенсий составит 6,6%.

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

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