с чего всё началось

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов. Такое заявление сделал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, его слова приводит ТАСС. «Я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция», — объявил Дроздов.

Футбол Футболист Кудряшов покидает клуб «Сочи» Фёдор Кудряшов расторг контракт с футбольным клубом «Сочи». Соответствующее сообщение размещено на сайте клуба.

Политика Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о продлении закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до конца 2020 года.

Общество Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Общество Названы самые опасные алкогольные напитки Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.

Политика Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.