Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам пообещали рост пенсий

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов. Такое заявление сделал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, его слова приводит ТАСС. «Я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция», — объявил Дроздов.
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24
".
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