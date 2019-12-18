Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам пообещали рост пенсий

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов. Такое заявление сделал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, его слова приводит ТАСС. «Я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция», — объявил Дроздов.
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ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

ТАССвчера в 09:39
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