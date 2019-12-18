Экономика
Lenta.ruРоссиянам пообещали рост пенсий
Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов. Такое заявление сделал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, его слова приводит ТАСС. «Я хочу сказать, что индексация пенсий практически в два раза выше чем инфляция», — объявил Дроздов.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы
В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения.
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Филадельфии
Два человека считаются погибшими в результате взрыва газа и последующего пожара в жилых домах в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в США.
Хоккей
Гулявцев: на буллитах нам улыбнулась удача, не так часто в них везёт
Главный тренер "Амура" Александр Гулявцев подвёл итоги очередного матча Континентальной хоккейной лиги, в котором его подопечные в серии буллитов обыграли "Трактор" (3:2 Б).
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Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
Происшествия
Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане
Воспитатель детского сада скончалась во время эвакуации детей после сообщения о минировании дошкольных учреждений Еврейской АО.
Политика
Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент президента США Дональда Трампа, признав его виновным в превышении полномочий по одной из статей обвинения.
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Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
Экономика
Сахалинским депутатам рассказали о борьбе «Мерси Агро» за репутацию
«Мерси Агро» и «Грин Агро» Как следует из сообщений СМИ, публичная информация о таких «мегапроектах» корпорации, как «Мерси Агро Сахалин» и «Грин Агро Сахалин», нередко имеет негативный оттенок.
Армия и оружие
Израиль снова ударил по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли ракетный удар по объектам исламистского движения ХАМАС, согласно заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля в своем Twitter.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Политика
Большая пресс-конференция Путина завершена
Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
Политика
Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
Политика
«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту
В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Политика
Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
Все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, и власти не готовят и даже не обсуждают никаких реформ в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Футбол
Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Политика
Путин осудил давление на Sputnik в Эстонии
Попытки Таллина помешать работе российского информационного агентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными, сказал Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.
Кино
Сайт IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Ранее в IMDb опубликовали список самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Футбол
Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб
По информации английских СМИ, половина игроков «Арсенала» недовольна ситуацией в команде и хочет покинуть клуб.
Футбол
Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказала о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Недвижимость
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Общество
Суд в Швеции вынес приговор мужчине, угрожавшему Грете Тунберг
Малене Эрнман, мать активистки, получала от 40-летнего мужчины угрозы в письменном виде.
Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).