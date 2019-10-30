Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

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За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов. Об этом сказал глава Пенсионного фонда (ПФР) России Антон Дроздов на заседании генерального совета Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР).

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

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