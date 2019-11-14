Энергетика

MoneyTimes.RuФАС: цены на бензин упадут в конце года

Как отметил Артемьев, к концу года в России ожидает сезонное падение цен на бензин и дизель, а рост по результатам этого года не превысит значений инфляции.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБКвчера в 08:41

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

ТАССвчера в 08:50

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ruвчера в 08:59

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвывчера в 09:31

Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ruвчера в 11:17

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUMвчера в 09:49

Глава ФАС рассказал о росте цен на бензин

News.ruвчера в 08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Газета.Ru 04:02
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Политика

Участнице «Мисс Вселенной» от Украины отказали в американской визе

Взгляд.ру 06:30
Политика

Путин пояснил, как Украина останется без газа при прекращении транзита

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

Известия 05:51
Армия и оружие

Асад уверен, что деятельность России в Сирии сохраняет баланс в мире

"Военное присутствие России в Сирии направлено, в первую очередь, на сохранение баланса в мире", - заявил Асад.
Газета.Ru 02:46
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Общество

В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

RT на русском 05:49
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане.
РБК 00:44
Кино

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет в декабре 2021 года

КиноПоиск 02:09
Армия и оружие

National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз

Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Суть событий вчера в 10:59
Политика

Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.
Lenta.ru 06:26
Хоккей

Панарин установил личный рекорд результативной серии

Спорт-Экспресс 01:59
Политика

Нарышкин предрек Договору о СНВ-3 судьбу ДРСМД

Глава СВР заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
Военное дело 06:21
Технологии

GitHub готовит хранилище информации на случай апокалипсиса

Платформа для совместной разработки GitHub, которую недавно приобрела Microsoft, переведёт 6000 репозиториев программного обеспечения в долгосрочное хранилище на Шпицбергене.
Игромания.ру 05:44
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Происшествия

В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых

REGNUM вчера в 11:16
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Армия и оружие

Пять ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа

Газета.Ru вчера в 04:34
Технологии

Илон Маск планирует вылечить аутизм и шизофрению

Фото: Jae C. Hong / AP Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск думает, что его компания Neuralink победит аутизм, шизофрению и другие заболевания, связанные с мозгом.
Inc. Russia вчера в 13:34
Происшествия

В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 06:12
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории, проведя в воздухе 19 часов и 19 минут, сообщается в пресс-релизе компании.
РИА Новости 04:22
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия вчера в 07:55
Общество

Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных

Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
Пятый канал 03:36
Общество

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Интерфакс 00:55
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru вчера в 11:53
Политика

Россия планирует зеркально ответить на помилование граждан РФ в Литве

Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы.
REGNUM 05:34
Политика

В Тбилиси начались протесты у здания парламента Грузии

Из-за провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему в центре Тбилиси возле здания парламента активисты и оппозиционеры перекрыли проезжую часть в знак протеста.
РИА Новости Крым вчера в 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное