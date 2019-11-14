Энергетика
MoneyTimes.RuФАС: цены на бензин упадут в конце года
Как отметил Артемьев, к концу года в России ожидает сезонное падение цен на бензин и дизель, а рост по результатам этого года не превысит значений инфляции.
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Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Политика
Путин пояснил, как Украина останется без газа при прекращении транзита
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Армия и оружие
Асад уверен, что деятельность России в Сирии сохраняет баланс в мире
"Военное присутствие России в Сирии направлено, в первую очередь, на сохранение баланса в мире", - заявил Асад.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Общество
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане.
Армия и оружие
National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Политика
Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд результативной серии
Политика
Нарышкин предрек Договору о СНВ-3 судьбу ДРСМД
Глава СВР заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
Технологии
GitHub готовит хранилище информации на случай апокалипсиса
Платформа для совместной разработки GitHub, которую недавно приобрела Microsoft, переведёт 6000 репозиториев программного обеспечения в долгосрочное хранилище на Шпицбергене.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Армия и оружие
Пять ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа
Технологии
Илон Маск планирует вылечить аутизм и шизофрению
Фото: Jae C. Hong / AP Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск думает, что его компания Neuralink победит аутизм, шизофрению и другие заболевания, связанные с мозгом.
Происшествия
В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов
Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории, проведя в воздухе 19 часов и 19 минут, сообщается в пресс-релизе компании.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Общество
Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных
Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе
Политика
Россия планирует зеркально ответить на помилование граждан РФ в Литве
Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы.
Политика
В Тбилиси начались протесты у здания парламента Грузии
Из-за провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему в центре Тбилиси возле здания парламента активисты и оппозиционеры перекрыли проезжую часть в знак протеста.