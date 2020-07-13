Показатель ипотечной ставки, который был заложен в 2018 году ниже 8%, уже перевыполним в этом году. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ожидает выхода на эти показатели до конца года, несмотря на все экономические сложности.

Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке ниже 8% до конца года

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