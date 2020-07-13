Экономика
АБНРоссиянам пообещали снижение ставок по ипотеке ниже 8% до конца года
Показатель ипотечной ставки, который был заложен в 2018 году ниже 8%, уже перевыполним в этом году. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ожидает выхода на эти показатели до конца года, несмотря на все экономические сложности.
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Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК 17:00
Кино
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала «Властелин колец»
Деловое.ТВ 06:36
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru 12:12
Политика
Путин сократил численность центрального аппарата МВД
Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.
Российская газета 13:30
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Хоккей
Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.
Советский спорт 08:51
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru 14:31
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Экономика
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Состояние гендиректора «Норильского никеля» Владимира Потанина сократилось с 26,7 до 23,1 млрд долларов из-за утечек топлива.
НТВ 16:04
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Общество
Иностранцы при въезде в РФ должны будут подтверждать отсутствие у них коронавируса
Согласно документу, иностранцы могут предъявить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G при наличии.
Интерфакс 13:53
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
Известия 08:36
Экономика
Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя
Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
ТАСС 15:22
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
Общество
Залитые отходами пляжи в Крыму сняли на видео
Рамблер 13:32
Происшествия
Пропавшая актриса Ная Ривера была найдена мертвой
Газета.Ru 17:25
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Общество
Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»
Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
Футбол
Локомотив — Уфа 1:1
Футбольный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга оказался автором рекорда по количеству проведенных игр в Российской премьер-лиге.
Вести.Ru вчера в 10:07
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Доработанный Nissan GT-R набирает первую «сотню» за 2,9 сек. Тюнинг обойдется в 95 тысяч долларов.
Evo-rus.com 11 июля в 03:18
Общество
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
Политика
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48