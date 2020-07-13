Экономика

АБНАБНРоссиянам пообещали снижение ставок по ипотеке ниже 8% до конца года

Показатель ипотечной ставки, который был заложен в 2018 году ниже 8%, уже перевыполним в этом году. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ожидает выхода на эти показатели до конца года, несмотря на все экономические сложности.
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Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке до рекордно низкого значения

Rambler News Service06:18

Россияне стали чаще брать ипотечные кредиты

Lenta.ru08:39

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

ТАСС06:36

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Газета.Ru13:39

В правительстве пообещали продлить меры поддержки по льготной ипотеке

News.ru05:30

Хуснуллин: ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке

РИА Новости04:18

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Интерфакс04:34
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК 17:00
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Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

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Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала «Властелин колец»

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Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
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Путин сократил численность центрального аппарата МВД

Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
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Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
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Космос

В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru 14:31
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Экономика

Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Состояние гендиректора «Норильского никеля» Владимира Потанина сократилось с 26,7 до 23,1 млрд долларов из-за утечек топлива.
НТВ 16:04
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

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Газета.Ru 05:25
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Общество

Иностранцы при въезде в РФ должны будут подтверждать отсутствие у них коронавируса

Согласно документу, иностранцы могут предъявить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G при наличии.
Интерфакс 13:53
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Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
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Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
Известия 08:36
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Экономика

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

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Залитые отходами пляжи в Крыму сняли на видео

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Пропавшая актриса Ная Ривера была найдена мертвой

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Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко

Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
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Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»

Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Футбол

Локомотив — Уфа 1:1

Футбольный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга оказался автором рекорда по количеству проведенных игр в Российской премьер-лиге.
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Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
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Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья

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В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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