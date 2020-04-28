Общество
Газета.RuРоссиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью. Об этом заявил глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
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Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
Astera вчера в 06:04
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Наука
Китайский ученый Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса
Глава Института Медицинской биологии при Китайской академии медицинских наук Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса.
Актуальные Новости 04:27
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Общество
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти
Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.
ЗакC.Ру 04:17
Происшествия
В МВД приравняли посещение общественных мест без масок к нарушению режима самоизоляции
Если с 1 мая гражданин появится на улице без маски, то за нарушение самоизоляции он может получить штраф в 3-5 тысяч рублей.
Екатеринбург в интернете 04:21
Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
На территории Первомайского района Алтайского края обнаружены тела 18-летней девушки и 15-летнего молодого человека, которые пропали еще 7 января.
Российская газета 03:25
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой и дочери Майи
Вечером гулящий супруг Самойловой приехал к своей жене и дочери для того, чтобы поздравить их с днём рождения.
Pravda.Ru 04:54
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Происшествия
В Брянской области умерли еще два пациента с коронавирусом
Число жителей Брянской области, умерших с диагнозом COVID-19, достигло шести, во вторник стало известно о смерти ещё двух мужчин, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:17
Общество
Зампред комитета Госдумы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету Шурчанов подтвердил отсутствие президентских доплат младшему персоналу в регионах.
Эхо Москвы вчера в 11:01
Здоровье
Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
Врач-эпидемиолог перечислил, какие органы человеческого организма поражает коронавирус, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:32
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Футбол
Уткин вступился за раскритиковавшего власть российского футболиста
Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале вступился за вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего власть в России.
Lenta.ru 03:41
Технологии
Продажи консолей 4К на AliExpress выросли на 342% из-за самоизоляции россиян
По данным специалистов, продажи консолей 4К выросли на рекордные 342%, а комплекты "Телевизор+подписка на онлайн-кинотеатр" стали покупать чаще в три раза.
Комсомольская правда 04:30
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ вчера в 06:20
Общество
Хуснуллин рассказал о важности ипотечной ставки в 6,5 процента
Вице- премьер Марат Хуснуллин рассказал сегодня на брифинге о мерах, принятых правительством России для поддержки строительной отрасли.
Российская газета 04:48
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Политика
Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Еще одна версия о состоянии главы государства появилась на фоне его исчезновения из публичного поля.
Lenta.ru вчера в 23:41
Здоровье
Губернатору на условия труда пожаловались курские врачи
Открытое письмо написал губернатору Курской области коллектив реанимационного, пульмонологического и приемного отделений городской больницы №6. В стационаре сейчас находятся 28 человек с подозрением на коронавирус и пневмонией.
Цензуры.Нет 04:54
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru 03:00
Общество
Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий Дибров
Комсомольская правда вчера в 14:45
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Здоровье
Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса. Об этом пишет издание The Mirror.
Piter.tv 04:29
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Саратовский облсуд: пропусков для похода в парикмахерскую не требуется
Получать специальный пропуск для похода к ближайшей парикмахерской не требуется.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:06