Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью. Об этом заявил глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

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