Общество

Панорама Ростова-на-ДонуПанорама Ростова-на-ДонуРоссиянам пообещали теплую раннюю весну

Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, настоящей зимы в наступившем году, скорее всего, не будет.
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с чего всё началось

Синоптики пообещали россиянам теплую весну

В январе синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в этом году над европейской части страны один за другим сменяются теплые сектора атлантических циклонов.
РБК02:00

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Россиянам предсказали раннюю весну

Московский Комсомолец04:56

Россиянам пообещали теплую весну

РИА Новости04:35

Россиянам пообещали теплую весну

Газета.Ru03:44

Синоптики рассказали, какой будет весна 2020 года

Вечерняя Москва05:01

Синоптики пообещали теплую весну в России

Москва 2402:25

Синоптик пообещал россиянам теплую весну

Известия02:21

Синоптики пообещали россиянам теплую весну

РБК02:00
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Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Шоу-бизнес

Максим Фадеев создаст новую группу Serebro

Музыкант даже планирует собрать новый состав знаменитой группы Serebro, основанной им еще 13 лет тому назад.
Дни24 вчера в 12:24
Общество

Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
РБК 10:44
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Происшествия

РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
BFM.ru 06:33
Политика

Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов

Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина заняться контролем над нацпроектами.
Коммерсантъ 03:20
Политика

Посольство России в США два года не может поднять локальную сеть из-за санкций

В дипмиссии уже установлены компьютеры, однако для создания сети и установки систем безопасности требуется вмешательство квалифицированных системных администраторов.
Ruposters.ru 10:10
Происшествия

Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде

Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
Вести Воронеж 08:31
Энергетика

Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
REGNUM 08:27
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником

Ольга Бузова случайно проговорилась, что самостоятельно оплатила отпуск с новым избранником.
RuNews24.ru 03:14
Происшествия

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Российская газета 07:00
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Общество

В Омске мальчика, которого ставили на гречку, вернули матери

Напомним, ребёнка «воспитывал» отчим. За малейшие провинности он ставил его голыми коленями на гречку.
АиФ Омск 08:05
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.
RT на русском 10:42
Общество

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Коммерсантъ 09:40
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Происшествия

Из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора

Lenta.ru 03:16
Политика

В Раде потребовали от Ирана официальных извинений за сбитый самолет

От Ирана потребовали официальных извинений за крушение украинского пассажирского самолета.
Вечерняя Москва 10:26
Армия и оружие

В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

RT на русском 09:21
Общество

Суд в США обязал Telegram раскрыть данные о продажах токенов

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сведения о банковских операциях по продаже цифровых токенов Gram.
Известия 10:16
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
РБК вчера в 11:38
Политика

Кремль опубликовал видео с танцами Путина и Буша-младшего под «Барыню»

На ролике видно, как президенты танцуют вместе с творческим коллективом под русскую народную песню «Барыня»: Путин — в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой.
Snob.ru 07:08
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Наука

Новая медустановка в течение недели сохраняет органы живыми

ToDay News Ufa 06:07
Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»

Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Вечерняя Москва вчера в 09:38
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Гаджеты

Qualcomm может снизить цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek

Американская компания Qualcomm, по мнению авторитетного аналитика Мин Чи Куо, рассматривает возможность снизить цены на один из самых перспективных своих процессоров Snapdragon 765 для того, чтобы бороться с новыми и недорогими решениями от китайской компании MediaTek, которые поддерживают работу в сетях пятого поколения.
Ридус 09:39
Политика

СМИ сообщили о подготовке Хафтара к очередному наступлению на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягивает свои силы на юг от Триполи, сообщает RT.
Москва 24 09:11
Шоу-бизнес

Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг

Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Что происходит 09:53
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В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
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