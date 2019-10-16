Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам пообещали теплый ноябрь

В ноябре в России ожидается температура выше нормы. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете». По словам Паршиной, теплее обычного будет в Москве, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Псковской областях и в Поволжье.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.
Российская газетавчера в 22:00

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Россиянам пообещали теплый ноябрь

Национальная служба новостей01:54

Россиянам пообещали внезапное потепление накануне зимы

URA.Ru01:52

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Известиявчера в 23:50

Теплая погода придет в Россию в ноябре

Газета.Ru01:38

Синоптики пообещали теплую погоду в ноябре в европейской части России

РБК01:35

Синоптики пообещали россиянам теплый ноябрь

РИА Новости01:47

В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь

Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 13:33
Происшествия

В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах

РИА Новости вчера в 23:09
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Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области

Заболеваемость ОРВИ с 7 по 13 октября в Рязанской области осталась ниже пороговых значений на 12% и была вызвана вирусами негриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами).
RZN.info вчера в 10:34
Игры

Лучшие игры 2020 года – Last of Us, Cyberpunk, Watch Dogs 3 и другие

Чемпионат 13 октября в 10:45
Кино

Энг Ли: «В фильмах есть смысл. В жизни нет»

В российских кинотеатрах вышел фантастический боевик "Гемини", созданный в экспериментальном формате – 120 кадров в секунду (вместо привычных 24).
Газета Metro 13 октября в 10:47
Здоровье

Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе

Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.
Народные новости вчера в 23:28
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Игры

The Outer Worlds улучшили только для Xbox One X — PS4 Pro «в пролёте»

Игромания.ру вчера в 19:25
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
Народные новости вчера в 20:10
Происшествия

В Каталонии во время беспорядков пострадали десятки полицейских

В общей сложности зафиксировано 68 пострадавших полицейских, в том числе 47 сотрудников Моссос д'Эсквадра (полиция Каталонии) и 21 полицейский испанского силового ведомства.
REGNUM вчера в 08:43
Происшествия

Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

RT на русском 01:17
Гаджеты

Apple выпустила iOS 13.1.3 c исправлением ошибок в iPhone и iPad

В прошлом месяце Apple выпустила iOS 13.1.1 и выпустила iOS 13.1.2 всего через два дня.
The GEEK вчера в 16:05
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика

Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

ФАН вчера в 07:03
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 19:29
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Премию «Ясная поляна» получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе

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Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
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Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

Утро.ru вчера в 15:00
Наука

Ученые рассказали о неожиданных последствиях глобального потепления

Специалисты считают, что если температура и влажность для исследуемой территории будут увеличиваться так, как предсказывают известные глобальные прогнозы, то радиальный (т.е. в толщину) прирост деревьев может увеличиться на 19% по сравнению со средним показателем за период 1951 — 2010 гг.
РИА Новости вчера в 20:00
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Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль» в матче НХЛ

РБК 01:10
Футбол

Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду

Спорт-Экспресс вчера в 04:43
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
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Шоу-бизнес

Вдова Караченцова ответила на злословие Гузеевой о поминках актера

Вдова легендарного актера Николая Караченцова Людмила Поргина отвергла обвинения телеведущей Ларисы Гузеевой в неподобающем поведении на поминках мужа.
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Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
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