Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам пообещали возвращение тепла

На текущей неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода — ночами ожидается до 8-13 градусов тепла, днем — 15-18. Об этом рассказал ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, пишет «Российская газета».
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