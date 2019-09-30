Общество
Lenta.ruРоссиянам пообещали возвращение тепла
На текущей неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода — ночами ожидается до 8-13 градусов тепла, днем — 15-18. Об этом рассказал ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, пишет «Российская газета».
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В Россию возвращается «бабье лето»: температура превысит норму на 4 градуса
Комсомольская правда04:35
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Гаджеты
В Сети появились изображения прототипа нового iPhone
РИА Новости 28 сентября в 10:51
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги
37-летняя российская модель, телеведущая и актриса Алена Юрьевна Водонаева сегодня с утра решительно попирает все новостийные отечественные топы.
Российская газета 09:45
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Футбол
Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.
Чемпионат 10:05
Армия и оружие
Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб
Газета.Ru вчера в 16:33
Здоровье
Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи
Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
Пермь открытая 02:59
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Финансы
Курс доллара вырос до 64,50 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск вырос на 0,46%, до 64,505 рубля, курс евро - на 0,73%, до 70,64 рубля.
ТАСС 27 сентября в 12:09
Авто
Новый Land Rover Defender сможет ездить на пульте управления
Прежде всего, новый Defender оснащен передовой технологией бесключевого доступа с модернизированными радиопередатчиками Ultra Wide Band, а любители активного отдыха смогут открыть и закрыть авто с помощью многофункционального браслета.
32CARS.ru 02:04
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Наука
Старые воробьи обошли молодых по количеству сперматозоидов
Немецкие ученые выяснили, что старые самцы воробьев оказываются плодовитее, чем молодые, из-за большего количества сперматозоидов, которые могут достичь яйцеклетки: у старых птиц их оказалось втрое больше.
N+1 10:14
Экономика
Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы
Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.
РБК 07:21
Политика
США ввели санкции против граждан и компаний России
В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.
Газета.Ru 10:25
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов
Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Политика
Названа дата первого заседания Конституционного комитета Сирии
Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что 30 октября в Женеве он созовет 150 сирийских мужчин и женщин и начнется работа конституционного комитета под руководством самих сирийцев.
Московский Комсомолец 10:46
Гаджеты
В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11
Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Lenta.ru 09:51
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика
В МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии
Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании.
RT на русском вчера в 14:29
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Политика
Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Известия 05:39
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31