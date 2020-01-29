Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦентробанк начнёт выплату зарплат по номеру телефона через год

Система быстрых платежей позволит компаниям переводить деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.
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