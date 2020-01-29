Система быстрых платежей позволит компаниям переводить деньги не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.

Центробанк начнёт выплату зарплат по номеру телефона через год

Общество Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Общество Шнуров посвятил коронавирусу стихи Российский рок-музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное вспышке заболеваемости новым видом пневмонии, вызванной коронавирусом.

Космос У зонда Voyager 2 в межзвёздном пространстве возникли проблемы Лаборатория реактивного движения Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о том, что на борту аппарата Voyager 2 («Вояджер-2») произошёл сбой.