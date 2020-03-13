Общество
Вести.RuРоссиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами. Как пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства, телефон нужно обрабатывать после каждого посещения общественных мест, транспорта и в конце рабочего дня.
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с чего всё началось
«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русском01:44
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Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Общество
Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой
Общество
В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Общество
Малышева назвала главное средство от коронавируса
Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Политика
В окружении президента Бразилии нашли коронавирус
В окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Эксперты назвали товары, цены на которые могут подняться после падения рублевого курса.
Культура
В Третьяковку привезли Левитана, Тропинина и Серебрякову из Чувашии
В экспозицию включены работы Василия Тропинина, Василия Перова, Ивана Крамского, Василия Поленова, Исаака Левитана, Валентина Серова, Игоря Грабаря, Зинаиды Серебряковой и других — всего 76 произведений живописи и графики.
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор ГК «Монолит Парнас» Игорь Константинов. Ему вменяют заказ конкурента
По информации 47news, 12 марта оперативники "заказного" отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти встретились с генеральным директором компании ГК "Монолит Парнас" Игорем Константиновым.
Политика
В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Общество
Россия ограничила полеты в несколько европейских стран
С 13 марта перелеты в Германию, Испанию, Италию и Францию временно ограничены.
Здоровье
Роспотребнадзор запретил проведение корпоративов
Роспотребнадзор выпустил письмо с рекомендациями для руководителей организаций всех форм собственности.
Шоу-бизнес
«Мне уже лучше»: Джиган заявил, что идет на поправку
13 марта Джиган в очередной раз вышел с подписчиками на связь и сделал неожиданное признание, мол, ему уже лучше — и на этот раз без всяких шуток.
Политика
Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом
Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Общество
Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Главный врач ГКБ 71 и известный российский телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут защититься от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Здоровье
В Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Омск, 13 марта 2020, 13:37 — REGNUM Жительницу Омска, вернувшуюся с Филиппин, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае
Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
Футбол
Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020
Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.