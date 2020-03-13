Общество

Вести.RuВести.RuРоссиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами. Как пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства, телефон нужно обрабатывать после каждого посещения общественных мест, транспорта и в конце рабочего дня.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось
«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском01:44

Подробнее о событии

Санврачи призвали россиян дезинфицировать смартфоны

URA.Ru04:26

Россиянам рассказали, как дезинфицировать телефоны из-за угрозы коронавируса

Росбалт03:12

Россиянам дали совет, как не заразиться коронавирусом от телефона

News.ru02:02

Роспотребнадзор объяснил, как избежать заражения коронавирусом через мобильный телефон

АБН02:29

Роспотребнадзор дал 2 совета по дезинфекции гаджетов

SM News02:29

Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать телефоны из-за COVID-19

RT на русском01:44

Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать телефон, чтобы защититься от коронавируса

ТАССвчера в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Общество

Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой

Московский Комсомолец 09:23
Общество

В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:10
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 10:34
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия вчера в 15:10
Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily вчера в 06:57
Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:31
Политика

В окружении президента Бразилии нашли коронавирус

В окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Lenta.ru вчера в 11:25
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Эксперты назвали товары, цены на которые могут подняться после падения рублевого курса.
15-news.ru 11 марта в 16:39
Культура

В Третьяковку привезли Левитана, Тропинина и Серебрякову из Чувашии

В экспозицию включены работы Василия Тропинина, Василия Перова, Ивана Крамского, Василия Поленова, Исаака Левитана, Валентина Серова, Игоря Грабаря, Зинаиды Серебряковой и других — всего 76 произведений живописи и графики.
РИА Новости 08:27
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор ГК «Монолит Парнас» Игорь Константинов. Ему вменяют заказ конкурента

По информации 47news, 12 марта оперативники "заказного" отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти встретились с генеральным директором компании ГК "Монолит Парнас" Игорем Константиновым.
47 новостей 10:52
Политика

В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Амур.инфо вчера в 21:45
Общество

Россия ограничила полеты в несколько европейских стран

С 13 марта перелеты в Германию, Испанию, Италию и Францию временно ограничены.
Телеканал 360° 11 марта в 13:41
Здоровье

Роспотребнадзор запретил проведение корпоративов

Роспотребнадзор выпустил письмо с рекомендациями для руководителей организаций всех форм собственности.
Время Бухгалтера 05:13
Шоу-бизнес

«Мне уже лучше»: Джиган заявил, что идет на поправку

13 марта Джиган в очередной раз вышел с подписчиками на связь и сделал неожиданное признание, мол, ему уже лучше — и на этот раз без всяких шуток.
Woman.ru 09:32
Политика

Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом

Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года.
Lenta.ru 08:50
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой 02:34
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Общество

Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
РИА Новости 07:34
Кино

«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов

Культуромания вчера в 15:17
Здоровье

Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств

Главный врач ГКБ 71 и известный российский телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут защититься от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
iReactor 04:08
Здоровье

В Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Омск, 13 марта 2020, 13:37 — REGNUM Жительницу Омска, вернувшуюся с Филиппин, госпитализировали с подозрением на коронавирус.
REGNUM 06:37
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае

Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
КМВ Новости 11 марта в 14:43
Футбол

Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020

Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Sport.ru 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное