с чего всё началось

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами. Как пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства, телефон нужно обрабатывать после каждого посещения общественных мест, транспорта и в конце рабочего дня.

Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

Шоу-бизнес Наталья Поклонская рассказала о своем разводе В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.

Общество Малышева назвала главное средство от коронавируса Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".

Политика В окружении президента Бразилии нашли коронавирус В окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Культура В Третьяковку привезли Левитана, Тропинина и Серебрякову из Чувашии В экспозицию включены работы Василия Тропинина, Василия Перова, Ивана Крамского, Василия Поленова, Исаака Левитана, Валентина Серова, Игоря Грабаря, Зинаиды Серебряковой и других — всего 76 произведений живописи и графики.

Здоровье Роспотребнадзор запретил проведение корпоративов Роспотребнадзор выпустил письмо с рекомендациями для руководителей организаций всех форм собственности.

Шоу-бизнес «Мне уже лучше»: Джиган заявил, что идет на поправку 13 марта Джиган в очередной раз вышел с подписчиками на связь и сделал неожиданное признание, мол, ему уже лучше — и на этот раз без всяких шуток.

Политика Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года.

Происшествия На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.