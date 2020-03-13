Общество
Вести.RuРоссиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами. Как пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства, телефон нужно обрабатывать после каждого посещения общественных мест, транспорта и в конце рабочего дня.
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с чего всё началось
«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русском01:44
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Технологии
Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате
Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Футбол
Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Здоровье
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек перестал скрывать новую возлюбленную
Новой избранницей актера стала Анна де Армас. Девушка сыграла его жену в новом фильме "Глубокая вода".
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Постановление подписал губернатор, которое действует с 13-го числа марта.
Энергетика
Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35
России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
Кипр частично закрывает въезд для иностранцев
С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.
Здоровье
Названы самые простые продукты, защищающие от коронавируса
Испанские эксперты определили и сообщили СМИ о простых и полезных продуктах, которые могут защитить от различных вирусов, препятствовать развитию многих заболеваний и поддерживать иммунную систему организма на высоком уровне.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в причинении ущерба инвесторам на 26 миллионов долларов путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Политика
США объяснили введение санкций против «дочки» Роснефти
В США прокомментировали введение санкций против еще одной швейцарской структуры «Роснефти».
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 196 человек
Сегодня о первых умерших от COVID19 сообщили власти Болгарии и Швеции. В обеих странах скончались два человека.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Космос
У Китая больше нет спутника, наблюдающего за Антарктидой
Общество
Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом
Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Хоккей
Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей
Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
Политика
Посол Китая в США вызван в Госдеп из-за твита
Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызван в Государственный департамент США из-за твита, опубликованного официальным представителем МИД КНР, о том, что американские военные завезли коронавирус в Китай, пишет Fox News.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины
В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Экономика
Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году
К концу текущего года 62 региона России могут остаться без запасов ликвидности.
Общество
Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса
Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
Шоу-бизнес
Дочка Алёны Шишковой приняла участие в дефиле на премьере «Троллей»
Среди гостей был Дима Билан, Полина Гагарина, Вика Дайнеко и многие дети знаменитостей. Алиса появилась в необычном образе.