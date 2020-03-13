с чего всё началось

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами. Как пишет RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства, телефон нужно обрабатывать после каждого посещения общественных мест, транспорта и в конце рабочего дня.

Технологии Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Шоу-бизнес Бен Аффлек перестал скрывать новую возлюбленную Новой избранницей актера стала Анна де Армас. Девушка сыграла его жену в новом фильме "Глубокая вода".

Общество Кипр частично закрывает въезд для иностранцев С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.

Здоровье Названы самые простые продукты, защищающие от коронавируса Испанские эксперты определили и сообщили СМИ о простых и полезных продуктах, которые могут защитить от различных вирусов, препятствовать развитию многих заболеваний и поддерживать иммунную систему организма на высоком уровне.

Общество США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в причинении ущерба инвесторам на 26 миллионов долларов путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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Общество Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Политика В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.

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