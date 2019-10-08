В интервью радиостанции «Говорит Москва» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что вместо Турции российские туристы могут отправиться на Кипр.

с чего всё началось

Отмечается, что в Анталье отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса. По словам Барзыкина, вместо Турции можно поехать на курорты Средиземноморья, так как они сравнимы по цене, инфраструктуре и погоде. В качестве примера он привел Кипр, а также все Балканские страны.

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