Путешествия
Газета.RuРоссиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Отмечается, что в Анталье отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса. По словам Барзыкина, вместо Турции можно поехать на курорты Средиземноморья, так как они сравнимы по цене, инфраструктуре и погоде. В качестве примера он привел Кипр, а также все Балканские страны.
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с чего всё началось
В интервью радиостанции «Говорит Москва» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что вместо Турции российские туристы могут отправиться на Кипр.Говорит Москвавчера в 11:01
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Российский союз туриндустрии перечислил возможные альтернативы курортам Турции
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