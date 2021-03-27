Россиянам посоветовали начинать откладывать на пенсию после тридцати
Эксперт Виктория Павлюшкина считает, что россиянам стоит начинать откладывать на пенсию в 30-35 лет. Этот возраст она назвала оптимальным, чтобы сформировать накопления.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассчитали оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений
Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильных доход, завила РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.
РИА Новости22:07