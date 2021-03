Опубликован свежий тизер с фрагментами геймплея новой игры The Lord of the Rings: Gollum

Разработчики игры The Lord of the Rings: Gollum показали зрителям свежий ролик, в котором удалось совместить рассказ истории о популярном персонаже фильма «Властелин колец» и фрагменты игрового геймплея.