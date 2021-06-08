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Экономика

Россиянам посоветовали, на что лучше заменить доллары

Да и финансовые инструменты, например, биржевые индексные фонды чаще всего торгуются в долларе. Но если вы не уверены в нем, можно рассмотреть и рынок криптовалюты.В источнике
РИА Новости
ФедералПресс
Mockva.ru
РЕН ТВ
NewInform
Общественная служба новостей
ФАН
News.ru
Lenta.ru
ПРАЙМ

С чего всё началось

Названы активы, на которые лучше заменить доллары

Однако это не причина для отказа от хранения сбережений в этой валюте, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. "Дело в том, что хорошей альтернативы доллару, с точки зрения сохранения своих средств, пока еще нет.
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ПРАЙМ18:01
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Сапега просит не винить Протесевича в своем задержании в Белоруссии

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