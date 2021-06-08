Да и финансовые инструменты, например, биржевые индексные фонды чаще всего торгуются в долларе. Но если вы не уверены в нем, можно рассмотреть и рынок криптовалюты.

С чего всё началось Названы активы, на которые лучше заменить доллары Однако это не причина для отказа от хранения сбережений в этой валюте, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. "Дело в том, что хорошей альтернативы доллару, с точки зрения сохранения своих средств, пока еще нет. ПРАЙМ 18:01