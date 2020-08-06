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Дума ТВ
Дума ТВ

Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской. Об этом эксперт заявил агентству «URA.RU».В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ruвчера в 07:42
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Утро.ru

Россиянам посоветовали отказаться от вкладов в рублях

Утро.ruвчера в 11:06
Дума ТВ

Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Дума ТВ08:27
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолец06:33
Соловей.Инфо

От вкладов в рублях советует отказаться экономист

Соловей.Инфо09:45
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°вчера в 10:23
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ruвчера в 07:42

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUM06:32
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолец17:02
2,9K

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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Спасатели МЧС РФ первыми оказались в Бейруте для помощи после взрыва

Сотрудники МЧС России оказались первыми зарубежными специалистами, которые, прибыли в столицу Ливана для помощи в поисково-спасательной операции после катастрофического взрыва.
Национальная служба новостей06:59
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Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru03:14
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Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газета06:34
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