Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях
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Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской. Об этом эксперт заявил агентству «URA.RU».В источнике
С чего всё началось
Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция
Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ruвчера в 07:42
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