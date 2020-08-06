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Россиянам посоветовали не хранить вклады в рублях

Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг посоветовал гражданам России отказаться от вкладов в рублях из-за обесценивания российской валюты по отношению к американской и европейской. Об этом эксперт заявил агентству «URA.RU».В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро.
URA.Ru5 августа в 07:42
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Piter.tv

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

Piter.tvвчера в 08:09
Экономика сегодня

Экономист Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в РФ

Экономика сегоднявчера в 03:05
URA.Ru

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция

URA.Ru5 августа в 07:42
Московский Комсомолец

Россиян призвали отказаться от вкладов в рублях: «Очень опасно»

Московский Комсомолец6 августа в 06:33
Телеканал 360°

Экономист посоветовал не хранить деньги в рублях

Телеканал 360°5 августа в 10:23
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском5 августа в 10:08
Народные новости

Россиянам рассказали о рисках для рублевых вкладов

Народные новостивчера в 02:59

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБКвчера в 05:27
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Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе

Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала «Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
ГЛАС.RUвчера в 09:04
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержан сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ru18:30
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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