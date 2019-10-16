Общество
Будущее России. Национальные проектыРоссиянам посоветовали не пропускать обеденные перерывы на работе
Специалисты федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали россиянам, как правильно питаться в течение рабочего дня. Эксперты советуют не пропускать обеденный перерыв и питаться 5-6 раз в день.
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с чего всё началось
В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе. В первую очередь специалисты советуют не пропускать обеденный перерыв на работе. Если выделить время на него не получается, то лучше приносить еду с собой из дома.RT на русскомвчера в 23:00
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