Коронавирус

ТАССТАССРоссиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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с чего всё началось

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.
ТАСС14:40

Подробнее о событии

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

ТАСС14:40

Россиянам рекомендуют брать с собой документы на жилье при выходе из дома

Газета.Ru18:00

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье во время самоизоляции

Lenta.ru16:02

Россиянам порекомендовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции

Общественное телевидение России15:34

Россиянам посоветовали брать с собой документы на жильё при выходе на улицу

News.ru19:20

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь

Взгляд.ру14:17

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции

Москва 2414:11
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве

Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
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Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
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Происшествия

На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом

Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
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Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском 20:47
Армия и оружие

В Минобороны России назвали сроки поступления на вооружение «Циркона»

RT на русском 22:18
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Шоу-бизнес

Повзрослевшая дочь Владимира Политова из «На-На» восхитила своей красотой

Многие поклонники Владимира Политова отмечают, что с каждым годом его взрослеющая дочь становится все больше похожей на отца, перенимая от него харизму и красоту.
Актуальные Новости 22:05
Здоровье

Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru вчера в 15:44
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Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
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Общество

Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском 05:51
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Кино

Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева

Российская газета вчера в 07:20
Экономика

СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия 20:41
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Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
1,8K
Общество

Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
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Общество

Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.
Газета.Ru 09:19
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Здоровье

ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России поставил в Приморье партию в 30 тысяч защитных комбинезонов для медиков, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Политика

Путин и Трамп по телефону обсудили контроль над вооружением

NewInform 11:05
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Общество

Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам

Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград 05:14
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Игры

Для Mortal Kombat 11 выпустят сюжетное DLC с Шанг Цунгом

Игра Mortal Kombat 11 получит сюжетное DLC, в котором появится персонаж Шанг Цунг.
Дни24 05 мая в 12:20
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Здоровье

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники

Главный врач московской поликлиники №180 в Митино Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения города.
Коммерсантъ 08:38
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Экономика

Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис

Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости 05 мая в 20:46
8,6K
Здоровье

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM вчера в 00:27
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Космос

Создание спутника «Ангосат-2» перешло к разработчику «Глонассов»

Спутник связи «Ангосат-1» позже был признан неработоспособным, Роскосмос предложил изготовить спутник «Ангосат-2», который по своим техническим возможностям будет превосходить потерянный первый спутник.
Взгляд.ру 11:18
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
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Политика

МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве

Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
RT на русском 19:42
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Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 05 мая в 03:58
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец 06:36
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