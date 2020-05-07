Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

с чего всё началось

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Происшествия На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. 2

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 802

Шоу-бизнес Повзрослевшая дочь Владимира Политова из «На-На» восхитила своей красотой Многие поклонники Владимира Политова отмечают, что с каждым годом его взрослеющая дочь становится все больше похожей на отца, перенимая от него харизму и красоту.

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. 140

Политика Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов. 110

Общество Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице. 1,6K

Экономика СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). 128

Общество Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается» Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться». 1,8K

Общество Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона. 67

Здоровье ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России поставил в Приморье партию в 30 тысяч защитных комбинезонов для медиков, сообщает правительство региона. 3

Здоровье В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники Главный врач московской поликлиники №180 в Митино Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения города. 452

Экономика Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,6K

Космос Создание спутника «Ангосат-2» перешло к разработчику «Глонассов» Спутник связи «Ангосат-1» позже был признан неработоспособным, Роскосмос предложил изготовить спутник «Ангосат-2», который по своим техническим возможностям будет превосходить потерянный первый спутник. 1

Политика МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова. 1,2K