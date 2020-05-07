Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

с чего всё началось

Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь

Политика Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины». 8

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства. 491

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. 912

Общество СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP). 163

Экономика Путин поддержал планы РЖД выпустить бессрочные облигации Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что госкомпания планирует сохранить инвестпрограмму 2020 года в размере минимум 620 млрд рублей - и не за счет федерального бюджета, а посредством бессрочных облигаций. 5

Кино Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего. 200

Биатлон Список кандидатов в сборную России по биатлону может сократиться Расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные команды России по биатлону на централизованную подготовку в сезоне-2020/21 могут сократиться.

Общество В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. 5

Технологии Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). 18