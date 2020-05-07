Коронавирус
Взгляд.руРоссиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь
Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
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с чего всё началось
Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.ТАССвчера в 14:40
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Россиянам порекомендовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции
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Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции
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