Коронавирус
ТАССРоссиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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с чего всё началось
Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.ТАССвчера в 14:40
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Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции
Москва 24вчера в 14:11
Россиянам порекомендовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции
Общественное телевидение Россиивчера в 15:34
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Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ вчера в 02:26
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Здоровье
Решение о продлении самоизоляции в Самарской области примут 10 мая
Азаров объяснил, что в Самарской области ситуация нестандартная — в каждом конкретном муниципалитете она отличается, поэтому решение будет приниматься отдельно по каждому из них.
Pro Город Самара 01:05
Футбол
Пасторе ведет переговоры с «Интер Майами» Бекхэма
Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает Foot Mercato.
Sports.ru вчера в 17:12
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
Шоу-бизнес
Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big
Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения.
News.ru вчера в 23:36
Общество
Режим самоизоляции в Вологодской области продлили до 1 июля
Олег Кувшинников отметил обязательность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях, когда практически вся промышленность региона возобновит работу: с 12 мая в Вологодской области будут открыты все промышленные предприятия, а также 82% всех организаций, в которых занято не менее 87% всех работников сферы малого и среднего предпринимательства.
DP.RU вчера в 12:30
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Здоровье
Правительство разработает предложения о допподдержке многодетных семей
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила разработать предложения о дополнительной поддержке многодетных семей, где из-за коронавируса родители потеряли работу или доход семьи на человека ниже прожиточного минимума, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 01:26
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Игры
Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера
Игромания.ру вчера в 14:12
Армия и оружие
Российские военные возвращаются из Италии на родину
Москва, 8 мая 2020, 08:43 — REGNUM Российские военнослужащие, оказывающие помощь местным властям в борьбе с коронавирусом, возвращаются домой.
REGNUM 01:43
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение газа
В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости вчера в 09:52
Происшествия
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж
Российская газета вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна объяснила, почему не носит обручальное кольцо
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приоткрыла некоторые тайны своей личной жизни, объясняя, почему не носит обручальное кольцо.
Пятый канал вчера в 19:34
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Врач считает, что Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Советская и российская эстрадная певица Надежда Бабкина недавно переболела пневмонией и ее состояние здоровья может не позволить вернуться на сцену.
Gazeta.SPb 00:35
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции после праздников продлят
В Красноярском крае режим самоизоляции из-за коронавируса планируют продлить после майских праздников, - сообщили в правительстве края.
АиФ Красноярск 00:55
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21