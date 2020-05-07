Коронавирус

ТАССТАССРоссиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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с чего всё началось

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.
ТАССвчера в 14:40

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Россиянам посоветовали брать с собой документы на жильё при выходе на улицу

News.ruвчера в 19:20

Россиянам рекомендуют брать с собой документы на жилье при выходе из дома

Газета.Ruвчера в 18:00

Россиянам порекомендовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции

Общественное телевидение Россиивчера в 15:34

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье во время самоизоляции

Lenta.ruвчера в 16:02

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

ТАССвчера в 14:40

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь

Взгляд.рувчера в 14:17

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции

Москва 24вчера в 14:11
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2K
Наука

Израильтяне научили разведывательный беспилотник сбрасывать надувные плоты

N+1 03:01
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
71
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Общество

В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома

Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44
3
Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
499
Общество

В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса

Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 06 мая в 03:38
Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс вчера в 18:08
322
Общество

В Амурской области ограничения из-за коронавируса продлены до 1 июня

Благовещенск, 8 мая 2020, 09:50 — REGNUM Все ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в Приамурье продлены до 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 02:50
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru 03:05
1,6K
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
71
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Футбол

В «Милане» выявили три новых случая коронавируса

В третьей итальянской команде заявили о новых случаях заражения коронавируса.
Pravda.Ru 02:58
Экономика

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию.
РБК 00:00
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Энергетика

Нефть Brent опустилась до $29 за баррель

Лондон, 7 мая 2020, 22:33 — REGNUM Нефтяной рынок перешел в "красную зону" в ходе торгов 7 мая на Лондонской бирже — Brent опустилась до К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent упали в цене на 51 цент (1,71%), до $29,21 за баррель.
REGNUM вчера в 15:33
Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу до 31 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 8 мая, подписал постановление о продлении действия ограничительных мер по коронавирусу до31 мая включительно.
Московский Комсомолец 02:16
Происшествия

COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ

В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов.
Интерфакс 03:04
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
12
Общество

Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе

При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости вчера в 19:15
3
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
87
Здоровье

Семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей

Если медицинский сотрудник скончается в результате заражения COVID-19, то родственникам будет положена выплата в размере 2,7 млн рублей.
Горобзор.ру вчера в 05:42
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Общество

Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса

Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
97
Общество

Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
1,3K
Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
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Происшествия

МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.
Вести.Ru 03:14
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