Коронавирус
ТАССРоссиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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с чего всё началось
Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.ТАССвчера в 14:40
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Россиянам порекомендовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции
Общественное телевидение Россиивчера в 15:34
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции
Москва 24вчера в 14:11
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Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Общество
В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома
Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
Общество
В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса
Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 06 мая в 03:38
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Интерфакс вчера в 18:08
Общество
В Амурской области ограничения из-за коронавируса продлены до 1 июня
Благовещенск, 8 мая 2020, 09:50 — REGNUM Все ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в Приамурье продлены до 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 02:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 03:05
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Футбол
В «Милане» выявили три новых случая коронавируса
В третьей итальянской команде заявили о новых случаях заражения коронавируса.
Pravda.Ru 02:58
Экономика
Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию.
РБК 00:00
Энергетика
Нефть Brent опустилась до $29 за баррель
Лондон, 7 мая 2020, 22:33 — REGNUM Нефтяной рынок перешел в "красную зону" в ходе торгов 7 мая на Лондонской бирже — Brent опустилась до К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent упали в цене на 51 цент (1,71%), до $29,21 за баррель.
REGNUM вчера в 15:33
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:49
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу до 31 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу, 8 мая, подписал постановление о продлении действия ограничительных мер по коронавирусу до31 мая включительно.
Московский Комсомолец 02:16
Происшествия
COVID-19 выявили у 120 сотрудников ВТБ
В группе ВТБ подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом у сотрудников банка, заявил журналистам член правления компании Дмитрий Пьянов.
Интерфакс 03:04
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
Общество
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости вчера в 19:15
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
Здоровье
Семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей
Если медицинский сотрудник скончается в результате заражения COVID-19, то родственникам будет положена выплата в размере 2,7 млн рублей.
Горобзор.ру вчера в 05:42
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия
МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном
Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.
Вести.Ru 03:14