Коронавирус
ТАССРоссиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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с чего всё началось
Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.ТАСС14:40
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Россиянам порекомендовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции
Общественное телевидение России15:34
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Общество
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Анонсированы первые игры для Xbox Series X
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Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
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КП - Санкт-Петербург 18:34
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Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы
Деловой квартал (Челябинск) 05:48
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Общество
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Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
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Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
США готовят соглашение о горнодобыче на Луне без участия России
Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что США готовят международное сообщение о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Новые Вести вчера в 07:20
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru 17:45
Футбол
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
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Ограничения в Москве продлили до 31 мая
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Коммерсантъ 14:08
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В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
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В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники
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Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
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В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
Футбол
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Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
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Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании
Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.
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Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
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Газета.Ru вчера в 23:33
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Как купить автомобиль по онлайн-объявлению и не попасть на деньги
Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие элементарные правила нужно соблюдать, чтобы при выборе машины с пробегом по объявлению не попасть на мошенников и не потерять свои кровные.
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В США назвали уязвимость танка Т-14 «Армата»
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