Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

с чего всё началось

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

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