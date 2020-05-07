Коронавирус

ТАССТАССРоссиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
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с чего всё началось

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.
ТАСС14:40

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Россиянам посоветовали брать с собой документы на жильё при выходе на улицу

News.ru19:20

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

ТАСС14:40

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье во время самоизоляции

Lenta.ru16:02

Россиянам порекомендовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции

Общественное телевидение России15:34

Россиянам рекомендуют брать с собой документы на жилье при выходе из дома

Газета.Ru18:00

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь

Взгляд.ру14:17

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье в период самоизоляции

Москва 2414:11
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Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
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Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Политика

Конгресс США опубликует 53 документа о «вмешательстве» России в выборы

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, медиа-платформы опираются на письмо и.о. директора национальной разведки США Ричарда Гренелла председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу от четвертого мая.
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Анонсированы первые игры для Xbox Series X

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Политика

Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2»

Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
РИА Новости 19:28
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Общество

Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая

Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным.
КП - Санкт-Петербург 18:34
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Общество

Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы

Деловой квартал (Челябинск) 05:48
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Происшествия

Один человек погиб в результате землетрясения в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета

Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
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Финансы

МВФ: странам с формирующимся рынком потребуется более $2,5 трлн на борьбу с коронавирусом

В марте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что странам с формирующимся рынком необходимо $2,5 трлн финансовых средств на борьбу с коронавирусом.
ТАСС 19:27
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
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Политика

США готовят соглашение о горнодобыче на Луне без участия России

Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что США готовят международное сообщение о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Новые Вести вчера в 07:20
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Политика

Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru 17:45
Футбол

Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

Ранее масочный режим ввела Москва. Он начнет действовать с 12 мая.
Коммерсантъ 14:08
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Экономика

Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара

Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
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Сотрудники Techland ответили на критику разработки Dying Light 2

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В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники

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Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Политика

В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
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Футбол

Тренер «Леганеса» назвал дату возобновления чемпионата Испании

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре обозначил дату возможного возобновления сезона Примеры.
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Политика

Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
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Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
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Как купить автомобиль по онлайн-объявлению и не попасть на деньги

Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие элементарные правила нужно соблюдать, чтобы при выборе машины с пробегом по объявлению не попасть на мошенников и не потерять свои кровные.
АвтоВзгляд 01:18
Армия и оружие

В США назвали уязвимость танка Т-14 «Армата»

Американское издание The National Interest решило рассказать своим читателям, в каких случаях перспективный российский танк Т-14 «Армата» может стать легкой добычей для противника.
Вечерний курьер 06:41
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