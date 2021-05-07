Россиянам посоветовали покупать доллары
Клопенко советует покупать доллары сейчас из-за высокой вероятности нового скачка в обострении отношения между Россией и США, когда курс доллара к рублю может повыситься до 75-85, а дальнейшие санкции еще больше ослабят рубль.В источнике
С чего всё началось
Инвестор советует поспешить с покупкой долларов и евро
Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, на заседании ОПЕК было принято решение не повышать добычу, что безусловно поддержит стоимость энергоносителя. Ситуация с восстановлением мировой экономики пока тоже достаточно стабильна.
ПРАЙМ19:02