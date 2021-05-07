Бюджетников призывают тестировать электронное голосование и праймериз ЕР

Из приложенной к статье формы видно, что в Каневском районе на тестирование онлайн-голосования зарегистрировались примерно 1,5 тыс. человек, а на праймериз ЕР — более 1,6 тыс. Сотрудники ряда воронежских бюджетных организаций рассказали "Ъ", что руководство "очень попросило" их и членов их семей зарегистрироваться для тестирования онлайн-голосования еще в апреле.