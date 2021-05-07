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Экономика

Россиянам посоветовали покупать доллары

Клопенко советует покупать доллары сейчас из-за высокой вероятности нового скачка в обострении отношения между Россией и США, когда курс доллара к рублю может повыситься до 75-85, а дальнейшие санкции еще больше ослабят рубль.В источнике
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С чего всё началось

Инвестор советует поспешить с покупкой долларов и евро

Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, на заседании ОПЕК было принято решение не повышать добычу, что безусловно поддержит стоимость энергоносителя. Ситуация с восстановлением мировой экономики пока тоже достаточно стабильна.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Финансист посоветовал россиянам как можно быстрее покупать доллары

News.ru21:50

Инвестор посоветовал срочно вкладывать деньги в доллары

URA.Ru19:24

Инвестор объяснил, почему сейчас нужно покупать доллар

ФАН21:20

Россиянам посоветовали поспешить с приобретением долларов и евро

Экономика сегодня20:56

Куда следует вкладывать деньги: рекомендации инвестора

ФедералПресс20:27

Назло Америке. Что будет с рублем после праздников

ПРАЙМ21:04

Инвестор предупредил о скачке курса доллара из-за геополитики

Телеканал 360°21:42
Интересное

Российские банки в апреле выдали кредиты на рекордные 1,3 трлн руб

Ранее Frank RG сообщала, что в марте также был зафиксирован рекордный объем кредитов за всю историю наблюдений — 920,6 млрд руб. Этот объем сопоставим с пиковыми новогодними периодами, когда банки традиционно удовлетворяют спрос перед праздниками.
РБК08:55

Бюджетников призывают тестировать электронное голосование и праймериз ЕР

Из приложенной к статье формы видно, что в Каневском районе на тестирование онлайн-голосования зарегистрировались примерно 1,5 тыс. человек, а на праймериз ЕР — более 1,6 тыс. Сотрудники ряда воронежских бюджетных организаций рассказали "Ъ", что руководство "очень попросило" их и членов их семей зарегистрироваться для тестирования онлайн-голосования еще в апреле.
Коммерсантъвчера в 15:11

МИД КНР назвал крайне низкой угрозу от падения обломков китайской ракеты

Большинство обломков китайской ракеты-носителя Long March 5B (CZ-5B) сгорит при входе в атмосферу, поэтому ущерб от их падения на Землю маловероятен, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Коммерсантъ04:14