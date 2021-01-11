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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег

В отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег

Наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и срочных депозитах, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
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Эксперт рассказала о способах правильного накопления денег

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