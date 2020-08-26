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РБК
РБК

Россиянам посоветовали сразу удалять SMS с конфиденциальными данными

В телефоне не стоит хранить в SMS-сообщениях конфиденциальную информацию и пароли, чтобы мошенники не смогли ими воспользоваться. Об этом заявил директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев, передает «Прайм».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

Хранить в телефоне в смс-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

ПРАЙМ19:03
Lenta.ru

Россиянам объяснили необходимость сразу удалять смс-сообщения

Lenta.ru19:42
RT на русском

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

RT на русском21:31
Российская газета

Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения

Российская газета21:36
РБК

Россиянам посоветовали сразу удалять SMS с конфиденциальными данными

РБК23:02
Московский Комсомолец

Удалите это немедленно: эти SMS нужно сразу стирать

Московский Комсомолец23:58
РИА Новости

Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

РИА Новости00:08

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUMвчера в 03:56
56

В штате Висконсин объявили режим ЧС из-за беспорядков в Кеноше

Мадисон, США, 26 августа 2020, 05:45 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в связи с беспорядками в американском штате Висконсин объявлен на его территории решением губернатора региона Тони Эверса, сообщается на сайте властей штата.
REGNUM22:45
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Адвокат потерпевших в ДТП с Ефремовым уверен, что актер был за рулем

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не сомневается, что именно актер находился за рулем джипа в момент аварии.
Коммерсантъ21:34
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Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России.
RT на русскомвчера в 12:42
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