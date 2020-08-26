Россиянам посоветовали сразу удалять SMS с конфиденциальными данными

Российская газета 22

В телефоне не стоит хранить в SMS-сообщениях конфиденциальную информацию и пароли, чтобы мошенники не смогли ими воспользоваться. Об этом заявил директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев, передает «Прайм».