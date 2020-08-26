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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию. Также рекомендуется устанавливать на смартфон пароль и не выпускать гаджет из виду.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

Хранить в телефоне в смс-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять.
ПРАЙМ19:03
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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

ПРАЙМ19:03
Lenta.ru

Россиянам объяснили необходимость сразу удалять СМС-сообщения

Lenta.ru19:42
Московский Комсомолец

Удалите это немедленно: эти SMS нужно сразу стирать

Московский Комсомолец23:58
Российская газета

Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения

Российская газета21:36
РБК

Россиянам посоветовали сразу удалять СМС с конфиденциальными данными

РБК00:15
RT на русском

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

RT на русском21:31
РИА Новости

Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

РИА Новости00:08

В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
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Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
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Второй человек в американском дипкорпусе предупредил о том, что в случае подтверждения гипотезы об отравлении Навального власти США предпримут более серьезные шаги, чем после приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
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