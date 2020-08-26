Эксперт: Правительству России нужен слабый рубль

Второй человек в американском дипкорпусе предупредил о том, что в случае подтверждения гипотезы об отравлении Навального власти США предпримут более серьезные шаги, чем после приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.