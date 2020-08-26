Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными
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Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными
Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию. Также рекомендуется устанавливать на смартфон пароль и не выпускать гаджет из виду.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
Хранить в телефоне в смс-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять.
ПРАЙМ19:03
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