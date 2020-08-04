Россиянам посоветовали вкладываться в золото и криптовалюту
«Умные деньги уходят даже изамериканского доллара ипокупают что-нибудь типа вечных ценностей,- золото, которое дорожает как надрожжах», - отметил Жуковский. Экономист добавил, что котировки золота на финансовых рынках стабильно растут и так будет продолжаться до ноября.В источнике
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Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.
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