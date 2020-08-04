Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ФедералПресс
ФедералПресс

Россиянам посоветовали вкладываться в золото и криптовалюту

«Умные деньги уходят даже изамериканского доллара ипокупают что-нибудь типа вечных ценностей,- золото, которое дорожает как надрожжах», - отметил Жуковский. Экономист добавил, что котировки золота на финансовых рынках стабильно растут и так будет продолжаться до ноября.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги

Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.
Комсомольская правдавчера в 18:48
Подробнее о событии
Южный Федеральный

Владислав Жуковский рассказал, куда выгоднее будет вкладывать деньги осенью

Южный Федеральныйвчера в 23:33
VSE42.RU

Экономист из РФ посоветовал гражданам вложиться в золото и криптовалюту

VSE42.RUвчера в 01:00
ФедералПресс

Россиянам посоветовали вкладываться в золото и криптовалюту

ФедералПрессвчера в 00:13
RT на русском

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

RT на русскомвчера в 07:34
News.ru

Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью

News.ruвчера в 21:07
URA.Ru

Экономист объяснил, куда россиянам выгоднее вложить деньги осенью

URA.Ruвчера в 20:25
Комсомольская правда

«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги

Комсомольская правдавчера в 18:48
Реклама
Реклама
Реклама

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
1,9K
Реклама

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета07:45
79
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новостивчера в 09:58
605
Реклама
Реклама