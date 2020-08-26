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РИА Новости
РИА Новости

Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию. Также рекомендуется устанавливать на смартфон пароль и не выпускать гаджет из виду.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

Хранить в телефоне в смс-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

ПРАЙМ19:03
Lenta.ru

Россиянам объяснили необходимость сразу удалять СМС-сообщения

Lenta.ru19:42
Российская газета

Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения

Российская газета21:36
RT на русском

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

RT на русском21:31
РБК

Россиянам посоветовали сразу удалять СМС с конфиденциальными данными

РБК00:15
Московский Комсомолец

Удалите это немедленно: эти SMS нужно сразу стирать

Московский Комсомолец23:58
РИА Новости

Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

РИА Новости00:08

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
В России изменили правила надбавки за классное руководство
РИА Новости03:24
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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