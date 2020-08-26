Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию. Также рекомендуется устанавливать на смартфон пароль и не выпускать гаджет из виду.