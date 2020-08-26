Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными
Смотрите также
В России изменили правила надбавки за классное руководство
«Мосгаз» заявил об исправности оборудования в горевшем доме в Москве
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Киев назвал сроки проведения встречи советников нормандского формата
Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»
Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии
Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери
Опубликован факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его
Land Rover Discovery Sport получил новые двигатели и мультимедиа
Танк «Армата» после модернизации могут оснастить пушкой 152-мм калибра
Песков ответил на обвинения в адрес России из-за дела Навального
Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии
В результате взрыва в доме на западе Москвы пострадали пять человек
«Барселона» подтвердила желание Месси уйти из команды
Феминитивы узаконили на Украине
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными
Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию. Также рекомендуется устанавливать на смартфон пароль и не выпускать гаджет из виду.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
Хранить в телефоне в смс-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии