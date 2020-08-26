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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

Хранить в телефоне в смс-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

ПРАЙМ19:03
Московский Комсомолец

Удалите это немедленно: эти SMS нужно сразу стирать

Московский Комсомолец23:58
RT на русском

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

RT на русском21:31
Российская газета

Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения

Российская газета21:36
РБК

Россиянам посоветовали сразу удалять СМС с конфиденциальными данными

РБК00:15
Lenta.ru

Россиянам объяснили необходимость сразу удалять СМС-сообщения

Lenta.ru19:42
РИА Новости

Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

РИА Новости00:08

Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Феминитивы узаконили на Украине
Газета.Ru02:46
8

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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В Оренбуржье выявлено 48 случаев «мышиной лихорадки»

Оренбург, 26 августа 2020, 10:09 — REGNUM В Оренбургской области за семь месяцев 2020 года зафиксировано 48 случаев заражения людей вирусом геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.
REGNUM03:09
2

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
13

Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км

Параметры «Гермеса»: скорость полёта – 1300 м/с, масса осколочно-фугасной боевой части – 30 кг, вес ракеты в общем с контейнером – 130 кг, дальность стрельбы – 100 км. Установка может запускать не только одиночные ракеты, но и стрелять залпом.
Территория новостей01:47
6

Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса

Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».
RT на русском02:56
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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