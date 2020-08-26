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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

Хранить в телефоне в смс-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

ПРАЙМ19:03
Lenta.ru

Россиянам объяснили необходимость сразу удалять СМС-сообщения

Lenta.ru19:42
Московский Комсомолец

Удалите это немедленно: эти SMS нужно сразу стирать

Московский Комсомолец23:58
Российская газета

Россиянам порекомендовали удалять некоторые смс-сообщения

Российская газета21:36
РБК

Россиянам посоветовали сразу удалять СМС с конфиденциальными данными

РБК00:15
RT на русском

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

RT на русском21:31
РИА Новости

Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

РИА Новости00:08

В сеть попало изображение чехла для iPhone 12 Pro Max

Учитывая, что Apple iPhone 12 Pro Max будет поставляться с рядом улучшений, за последние несколько месяцев мы видели множество вариантов рендеров (предположительное изображение) этого устройства.
В сеть попало изображение чехла для iPhone 12 Pro Max
МИТвчера в 06:28

Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русскомвчера в 06:17
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Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Протоиерей Димитрий Смирнов покинул пост главы патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства по состоянию здоровья, сообщается в постановлениях Священного Синода РПЦ.
Городовойвчера в 15:01
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Ученые выяснили, могут ли бактерии путешествовать между планетами

Результаты трехлетнего эксперимента, проводившегося японскими учеными на борту МКС, показали, что колонии бактерий деинококков могут пережить в суровых космических условиях перелет, протяженностью несколько лет.
РИА Новости01:09

Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
НГС.Кемерово21:00
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