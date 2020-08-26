Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

ФАН 7

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.