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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

Хранить в телефоне в смс-сообщениях конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять

ПРАЙМ19:03
Российская газета

Эксперт объяснил необходимость удаления некоторых смс-сообщений

Российская газета21:36
Life.ru

Специалист рассказал, какие СМС нужно как можно скорее удалять из телефона

Life.ru19:53
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал об опасности хранения в телефоне некоторых смс-сообщений

Московский Комсомолец20:59
RT на русском

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

RT на русском21:31
Lenta.ru

Россиянам объяснили необходимость сразу удалять смс-сообщения

Lenta.ru19:42
Комсомольская правда

Россиянам рассказали, какие СМС нужно сразу удалять из телефона и почему

Комсомольская правда21:41

Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР.
Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»
Lenta.ruвчера в 07:51
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
РИА Новости20:40

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
RT на русскомвчера в 12:26
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В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости21:28
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Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новостивчера в 14:22
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Глава Камчатки отказался от винного кабинета в пользу Дня города

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов поручил отказаться от проектирования и строительства кабинета в столовой краевого правительства, а сэкономленные средства потратить на празднование Дня города.
Российская газета21:28
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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости23 августа в 04:46

«Ростех» представил нейросеть для управления боевыми роботами

Пресс-служба госкорпорации Ростех сообщила о представленой на Международном форуме «Армия-2020» автоматизированной интеллектуальной системе управления формированиями роботов на основе нейросетей.
Военное дело24 августа в 05:32
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