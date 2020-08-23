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Общественная служба новостей

Россиянам пояснили правила покупки криптовалюты

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган раскрыл правила покупки цифровой валюты. Об этом сообщает агентство «Прайм». Инвестиции в криптовалюту — один из самых рискованных видов вложений.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
ПРАЙМ19:05
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Lenta.ru

Россиянам раскрыли правила покупки криптовалюты

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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

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Специалист объяснил, как не прогореть на вкладах в криптовалюту

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Финансист назвал проверенные временем криптовалюты

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Эксперт объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Life.ru20:11
РИА Новости

Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

РИА Новости19:05
Московский Комсомолец

Аналитик объяснил, как безопасно вложиться в криптовалюту

Московский Комсомолец22:36

Поветкин назвал свой нокаут в поединке с Уайтом лучшим за всю карьеру

Лондон, 23 августа 2020, 08:53 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин, который ранее нокаутировал британца Диллиана Уайта в бою за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, считает этот нокаут лучшим за всю карьеру.
REGNUM01:53

Взят в плен командир армянской диверсионно-разведывательной группы - Минобороны АР

Лавров назвал причину июльского противостояния на границе Азербайджана и Армении >> Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.
Sputnik Азербайджан13:25
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В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
РБК13:56

Давыдов: Хоркина — это как Туктамышева в фигурном катании

Тренер одной из самых перспективных юниорок страны Софьи Самоделкиной Сергей Давыдов, рассуждая о сложности элементов и спортсменках, не укладывающихся в стандарты и правила, сравнил фигурное катание со спортивной гимнастикой, а чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной, отличающейся длинными руками и ногами.
Чемпионат14:13

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газетавчера в 04:22
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Уфа — Ростов 0:1

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко пропустит матч четвертого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" по медицинским показателям, сказал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости09:20

Президент Финляндии стал посредником в перевозке Навального в Германию

Bild и Süddeutsche Zeitung обратили внимание на интервью Ниинисте финскому телеканалу Yle, в котором президент рассказал, что перед разговором с Путиным 21 августа он провел беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
РБК09:21
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